«Кусок сыра» с реактивным двигателем продают по цене Kia Ceed

Единственный в своём роде «сырный» карт ещё в 2016 году разработал автолюбитель Дитер Штурм из штата Висконсин. Он рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того, ни другого не случилось. Потому Cheese-N-Ator уже не в первый раз выставлен на продажу – очередное объявление появилось на Facebook Marketplace, на него обратило внимание издание The Drive.
Фото: Dieter Sturm / Facebook.com
Самые быстрые газонокосилка и туалет
Cheese-N-Ator состоит из модифицированной рамы от карта, на которую установлен съемный кузов в форме треугольника сыра. The Drive отмечает небезопасность конструкции – например, топливные баки размещены непосредственно рядом с водительским креслом, а реактивные двигатель отгорожен тонкой деревянной перегородкой.
Штурм использовал реактивный привод для тестирования авиационных моделей, так что динамические характеристики у Cheese-N-Ator не впечатляют: он ездит со скоростью школьного автобуса и не способен развить более 50 километров в час.
Видео: Dieter Sturm
В прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попала газонокосилка Honda Mean Mower V2, которой удалось разогнаться с места до 100 миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды. В движение газонокосилку приводила литровая рядная «четверка» от супербайка CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы.