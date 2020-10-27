«Кусок сыра» с реактивным двигателем продают по цене Kia Ceed

Cheese-N-Ator состоит из модифицированной рамы от карта, на которую установлен съемный кузов в форме треугольника сыра. The Drive отмечает небезопасность конструкции – например, топливные баки размещены непосредственно рядом с водительским креслом, а реактивные двигатель отгорожен тонкой деревянной перегородкой.

Штурм использовал реактивный привод для тестиро­вания авиаци­онных моделей, так что динамические характеристики у Cheese-N-Ator не впечатляют: он ездит со скоростью школьного автобуса и не способен развить более 50 километров в час.