14:26

«Кусок сыра» с реактивным двигателем продают по цене Kia Ceed

Раньше необычную машину можно было купить за 35 тысяч долларов, а сейчас цену снизили до 16 тысяч

Cheese-N-Ator © Dieter Sturm / Facebook.com
Лиза Будрина
На продажу в очередной раз выставили необычный «кусок сыра» на колёсах, оснащённый реактивным двигателем, – его называют Cheese-N-Ator. Последние годы Cheese-N-Ator стремительно дешевеет: в 2018 году его продавали за 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), в 2019 – уже за 24 тысячи (1,8 миллиона рублей), а сейчас и вовсе за 16 тысяч (1,2 миллиона рублей). Для сравнения, за эту цену в России можно купить новый Kia Ceed.

Единственный в своём роде «сырный» карт ещё в 2016 году разработал автолюбитель Дитер Штурм из штата Висконсин. Он рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того, ни другого не случилось. Потому Cheese-N-Ator уже не в первый раз выставлен на продажу очередное объявление появилось на Facebook Marketplace, на него обратило внимание издание The Drive.

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Cheese-N-Ator

Фото: Dieter Sturm / Facebook.com

Самые быстрые газонокосилка и туалет

Cheese-N-Ator состоит из модифицированной рамы от карта, на которую установлен съемный кузов в форме треугольника сыра. The Drive отмечает небезопасность конструкции например, топливные баки размещены непосредственно рядом с водительским креслом, а реактивные двигатель отгорожен тонкой деревянной перегородкой.

Штурм использовал реактивный привод для тестиро­вания авиаци­онных моделей, так что динамические характеристики у Cheese-N-Ator не впечатляют: он ездит со скоростью школьного автобуса и не способен развить более 50 километров в час.

Видео: Dieter Sturm

В прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попала газонокосилка Honda Mean Mower V2, которой удалось разогнаться с места до 100 миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды. В движение газонокосилку приводила литровая рядная «четверка» от супербайка CBR1000RR Fireblade SP — на 13 000 оборотах в минуту она выдает 203 лошадиные силы.

Источник: Facebook Marketplace, The Drive