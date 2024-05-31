Английские тюнеры выпустили стайлинг-пакет для вездехода Ineos Grenadier

Лондонская Chelsea Truck Company выпустила пакет доработок для Ineos Grenadier. Мастерская давно и плодотворно работает с «Дефендерами» и «Рэнглерами», но вездеход от Ineos попал к ней в руки впервые (если не считать ранних экспериментов). Пока предложен только внешний стайлинг. Позднее появится и услуга по перетяжке салона, причем с возможностью выбора отделочных материалов. Это может быть и натуральная кожа, и ткань с различными узорами, и кожзам.