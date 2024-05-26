На бывшем заводе Nissan станут собирать Chery под маркой Ebro

От российских Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro испанские аналоги под маркой Ebro внешне ушли далеко, а вот технических революций не ожидается. Для обеих моделей заявлены версии с турбомотором 1.6 мощностью 150 лошадиных сил и заряжаемые гибриды на основе «турбочетвёрки» 1.5 мощностью около 350 лошадиных сил. Подробностей об оснащении и точных характеристик нет: их опубликуют ближе к концу года.