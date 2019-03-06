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17:52

Кроссоверы Chery станут продавать на AliExpress

Компания откроет на онлайн-платформе собственный магазин

Китайские кроссоверы Chery начнут продавать онлайн, на платформе AliExpress. На странице бренда будут представлены только те модели, что официально продаются в России: Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5 и флагман линейки Tiggo 7.
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Полноценный запуск станицы Chery на AliExpress состоится 28 марта этого года. Его приурочат к старту продаж новой модели — Tiggo 7. Механика работы онлайн-магазина будет идентичная той, что уже два года используется для собственного онлайн-магазина китайской марки.

В России Chery Tiggo 7 представили в начале этого месяца. Кроссовер предложили с атмосферным двигателем и турбомотором, увеличенным до 190 миллиметров дорожным просветом и обширным зимним пакетом с обогревами. Tiggo 7 — первая модель, построенная на платформе T1X со стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади.

Для кроссовера предусмотрено три комплектации: базовая Sport, в которой будут поставляться только машины с турбомотором и ручной коробкой, а также Luxury и Elite c «атмосферником» и вариатором.

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