Кроссоверы Chery станут продавать на AliExpress

Полноценный запуск станицы Chery на AliExpress состоится 28 марта этого года. Его приурочат к старту продаж новой модели — Tiggo 7. Механика работы онлайн-магазина будет идентичная той, что уже два года используется для собственного онлайн-магазина китайской марки.

В России Chery Tiggo 7 представили в начале этого месяца. Кроссовер предложили с атмосферным двигателем и турбомотором, увеличенным до 190 миллиметров дорожным просветом и обширным зимним пакетом с обогревами. Tiggo 7 — первая модель, построенная на платформе T1X со стойками Макферсон спереди и «многорычажкой» сзади.

Для кроссовера предусмотрено три комплектации: базовая Sport, в которой будут поставляться только машины с турбомотором и ручной коробкой, а также Luxury и Elite c «атмосферником» и вариатором.