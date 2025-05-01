АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8

В прошлый раз автомобили Chery на балансе АвтоВАЗа появлялись не просто так: в Тольятти готовились к загрузке «автозавода Санкт-Петербург». Однако в этот раз о локализации производства Arrizo 8 говорить не приходится: партнёрство с Chery подошло к концу, кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 уже не выпускаются, а китайский концерн заходит на другие площадки в Калининграде и Калуге.