АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8

АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8На балансе автогиганта есть «многоцветный» китайский автомобиль
Chery Arrizo 8 на балансе АвтоВАЗа выпущен в 2023 году, а встал на учёт прошлым летом. Вероятно, на заводе сравнивали китайский бизнес-седан с будущим флагманом — моделью Aura. По ценам четырёхдверки близки: Lada в топ-версии стоит 2,8 миллиона рублей, а базовый Arrizo 8 можно взять за 2,9 миллиона рублей. При этом оба автопроизводителя предлагают солидные скидки от 200 тысяч рублей.
В прошлый раз автомобили Chery на балансе АвтоВАЗа появлялись не просто так: в Тольятти готовились к загрузке «автозавода Санкт-Петербург». Однако в этот раз о локализации производства Arrizo 8 говорить не приходится: партнёрство с Chery подошло к концу, кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 уже не выпускаются, а китайский концерн заходит на другие площадки в Калининграде и Калуге.
Хотя Chery Arrizo 8 импортируется в Россию, это не мешает госзакупкам. Для своих нужд бизнес-седаны закупили в МЧС и Росгвардии, впрочем, речь идёт о небольших партиях машин.