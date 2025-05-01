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Опубликовано 01 мая 2025, 18:18
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АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8

На балансе автогиганта есть «многоцветный» китайский автомобиль
АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8. Пресс-служба автогиганта заявила «Мотору», что завод «регулярно покупает автомобили других марок для изучения, сравнения потребительских характеристик и свойств», а подобный анализ является общемировой практикой. Фотография богато оснащённого Chery Arrizo 8 в одном ряду с тестовыми прототипами Iskra и Vesta SW Cross появилась в тольяттинском паблике Avtograd News.
АвтоВАЗ прокомментировал закупку бизнес-седана Chery Arrizo 8
© Avtograd News через vk.com
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Chery Arrizo 8 на балансе АвтоВАЗа выпущен в 2023 году, а встал на учёт прошлым летом. Вероятно, на заводе сравнивали китайский бизнес-седан с будущим флагманом — моделью Aura. По ценам четырёхдверки близки: Lada в топ-версии стоит 2,8 миллиона рублей, а базовый Arrizo 8 можно взять за 2,9 миллиона рублей. При этом оба автопроизводителя предлагают солидные скидки от 200 тысяч рублей.

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В прошлый раз автомобили Chery на балансе АвтоВАЗа появлялись не просто так: в Тольятти готовились к загрузке «автозавода Санкт-Петербург». Однако в этот раз о локализации производства Arrizo 8 говорить не приходится: партнёрство с Chery подошло к концу, кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 уже не выпускаются, а китайский концерн заходит на другие площадки в Калининграде и Калуге.

Хотя Chery Arrizo 8 импортируется в Россию, это не мешает госзакупкам. Для своих нужд бизнес-седаны закупили в МЧС и Росгвардии, впрочем, речь идёт о небольших партиях машин.

Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#Chery
#АвтоВАЗ