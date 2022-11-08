Какие модели Chery получат новый восьмидиапазонный автомат

Совсем недавно у Chery появился собственный восьмидиапазонный автомат. Классическую коробку передач с гидротрансформатором выпускает завод Anhui Fuzhen Auto Power System, и ежегодно с его конвейера будут сходить до 300 тысяч таких узлов.

Первыми автомат опробуют Chery Tiggo 9 (T26) и Exeed AtlantiX (Yaoguang), а затем его начнут ставить на другие модели Chery, Exeed, Jetour и Omoda.