Chery бросила вызов Toyota и Ford с дизельным пикапом KP31
Внешне KP31 близок к китайскому Rely P3X: узнаваемый «квадратный» дизайн с круглой светотехникой, массивной пластиковой защитой по периметру кузова, шноркелем и агрессивной внедорожной резиной. Но серийный пикап будет немного короче концепта (5450 мм против 5610 мм). Несмотря на это, по длине он все равно превосходит Isuzu D-Max.
Главная особенность новой модели Chery — силовая установка. Под капотом пикапа установлен 2,5-литровый турбодизель, работающий в паре с электромотором. Есть возможность подзарядки тяговой батареи от розетки. Автопроизводитель заявляет, что такая силовая установка на 10% экономичнее дизеля и отмечает, что инженерам удалось снизить вибрации на 30%.
я выбрал вместо рекламы.
Технические характеристики, включая мощность и крутящий момент, пока держатся в секрете, но ключевые рабочие параметры уже известны: грузоподъемность составит 1 тонну, также пикап сможет буксировать прицеп массой 3,5 тонны. Эти характеристики сравнимы с параметрами основных конкурентов. Пикап от Chery получит блокировки дифференциалов, а задний борт у него будет съемным, что необходимо для установки различных надстроек.
В Chery Australia не скрывают амбиций. «Мы выпускаем пикап не ради развлечения, а чтобы серьезно изменить расклад сил на рынке, — заявил операционный директор Лукас Харрис. — Быть первым брендом с дизельным PHEV в этом сегменте — наше огромное преимущество».
Цена пока не объявлена, но в компании обещают «конкурентное ценовое предложение» относительно лидеров. Вслед за дизельным гибридом в 2027 году появится и подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором. Все спецификации и прайс-лист раскроют ближе к старту продаж в Австралии в конце этого года.
Ранее первому "КамАЗу" исполнилось 50 лет.