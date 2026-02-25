Chery бросила вызов Toyota и Ford с дизельным пикапом KP31

Технические характеристики, включая мощность и крутящий момент, пока держатся в секрете, но ключевые рабочие параметры уже известны: грузоподъемность составит 1 тонну, также пикап сможет буксировать прицеп массой 3,5 тонны. Эти характеристики сравнимы с параметрами основных конкурентов. Пикап от Chery получит блокировки дифференциалов, а задний борт у него будет съемным, что необходимо для установки различных надстроек.

В Chery Australia не скрывают амбиций. «Мы выпускаем пикап не ради развлечения, а чтобы серьезно изменить расклад сил на рынке, — заявил операционный директор Лукас Харрис. — Быть первым брендом с дизельным PHEV в этом сегменте — наше огромное преимущество».

Цена пока не объявлена, но в компании обещают «конкурентное ценовое предложение» относительно лидеров. Вслед за дизельным гибридом в 2027 году появится и подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором. Все спецификации и прайс-лист раскроют ближе к старту продаж в Австралии в конце этого года.

