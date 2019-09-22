Китайцы выпустили электрический фургон по цене «Газели»

Пока грузовичок Karry Dolphin EV представлен в единственной версии с длиной кузова в 5 457 миллиметров и колёсной базой в 3 380 миллиметров. Фургон оснащается электромотором мощностью в 82 лошадиные силы (крутящий момент 230 Нм), привод — задний, максимальная скорость — 100 километров в час.

Заявленный запас хода на одной зарядке — 271 километр по циклу NEDC, автономность грузовичка обеспечивает батарея ёмкостью 44,5 киловатт-часов, размещённая под полом. Производитель обещает, что зарядка батареи от 30 до 80 процентов от специализированной установки займёт полчаса.