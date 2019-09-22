Китайцы выпустили электрический фургон по цене «Газели»

Пока грузовичок Karry Dolphin EV представлен в единственной версии с длиной кузова в 5 457 миллиметров и колёсной базой в 3 380 миллиметров. Фургон оснащается электромотором мощностью в 82 лошадиные силы (крутящий момент 230 Нм), привод — задний, максимальная скорость — 100 километров в час.
Заявленный запас хода на одной зарядке — 271 километр по циклу NEDC, автономность грузовичка обеспечивает батарея ёмкостью 44,5 киловатт-часов, размещённая под полом. Производитель обещает, что зарядка батареи от 30 до 80 процентов от специализированной установки займёт полчаса.
Фото: autohome.com.cn
Конструктивно развозной фургон из Поднебесной прост: передняя подвеска независимая, типа McPherson, задний мост неразрезной, на листовых рессорах. Водителя ждёт необходимый минимум опций: камера заднего вида, климатическая установка, электронная приборная панель и десятидюймовый экран медиасистемы.
Китайский фургон компактнее цельнометаллической «Газели», достигающей в длину 5 500 миллиметров и уступает российскому автомобилю в грузоподъёмности 430 килограммов.
Преимущество «Дельфина» — цена: в Китае базовый грузовичок Chery оценивается в 144 800 юаней — около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу, а с учётом субсидий покупатели смогут сэкономить ещё 20 тысяч юаней (около 185 тысяч рублей). Для сравнения экспериментальную электрическую Газель-NEXT с грузоподъёмностью в 1170 килограммов «Группа ГАЗ» оценила в 6,5 миллионов рублей.