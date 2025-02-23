В Беларусь привезли седан Chery Arrizo 6: в 1,5 раза дешевле Lada Aura

В Беларусь привезли седан Chery Arrizo 6: в 1,5 раза дешевле Lada AuraУ соседей предложили аналог Omoda S5 под материнским брендом
Chery Arrizo 6 хорошо знаком россиянам: у нас эту модель продают под названием Omoda S5, но гораздо дороже — от 2,13 тысяч рублей. По технике и оснащению седаны практически идентичны: с атмосферным 1,5-литровым двигателем (113 л.с., 138 Нм) сочетается вариатор, комплектация фиксированная. Длина Lada Aura больше на 4,5 сантиметра, а преимущество отечественного стретч-седана по колёсной базе и вовсе 23,5 сантиметра.
На рынке Беларуси новинка Chery будет конкурировать в основном с Geely Emgrand и BelGee S50. Китайский седан локализован, поэтому стоит сравнимо: версия с «механикой» от 57 600 белорусских рублей (1,56 млн российских рублей), с классическим 6-ступенчатым автоматом — от 62 400 белорусских рублей (1,69 млн российских рублей). А вот Lada Vesta намного дешевле: от 44 900 белорусских рублей (1,21 млн российских рублей).
Седаны Chery могут стать популярнее в странах СНГ, если автопроизводитель решится на локализацию. Но пока об этом речи не идёт: на заводе в Калужской области под маркой Tenet планируют собирать только кроссоверы — бывшие Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.