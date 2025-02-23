В Беларусь привезли седан Chery Arrizo 6: в 1,5 раза дешевле Lada Aura

Chery Arrizo 6 хорошо знаком россиянам: у нас эту модель продают под названием Omoda S5, но гораздо дороже — от 2,13 тысяч рублей. По технике и оснащению седаны практически идентичны: с атмосферным 1,5-литровым двигателем (113 л.с., 138 Нм) сочетается вариатор, комплектация фиксированная. Длина Lada Aura больше на 4,5 сантиметра, а преимущество отечественного стретч-седана по колёсной базе и вовсе 23,5 сантиметра.