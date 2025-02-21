Производство машин новой марки Tenet начнется в России во втором квартале

Тем временем другой российский завод, выпускающий модели китайского партнера, замедляет производство. Это экс-предприятие Nissan в Санкт-Петербурге. В 2025 году с конвейера сойдет чуть больше 6,5 тысячи автомобилей — в 2,5 раза меньше по сравнению с 2024 годом.