Производство машин новой марки Tenet начнется в России во втором квартале

Производство машин новой марки Tenet начнется в России во втором кварталеВ III квартале калужский завод планирует перейти к мелкоузловой сборке
Первенцем марки Tenet станет кроссовер 32T — это китайский Сhery Tiggo 7L с другими шильдиками. По данным портала «Китайские автомобили», за ним последует 3XT на базе Tiggo 4, а третьей моделью окажется 31T — возможно, под этим индексом скрывается Tiggo 8 Pro Max.
AGR оформила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на еще одну модель — Chery T43 или Chery Tiggo 9, пишет «Российская газета». Сама AGR пока подробностей о модельном ряде не раскрывает.
На первом этапе автомобили Tenet будут собирать методом крупноузловой сборки. Во II квартале AGR перейдет к серийной сборке с постепенным наращиванием объема, параллельно готовя конвейер к производству полного цикла — со сваркой и окраской. Мелкоузловую сборку планируют наладить в III квартале 2025 года.
Тем временем другой российский завод, выпускающий модели китайского партнера, замедляет производство. Это экс-предприятие Nissan в Санкт-Петербурге. В 2025 году с конвейера сойдет чуть больше 6,5 тысячи автомобилей — в 2,5 раза меньше по сравнению с 2024 годом.