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Новости
Опубликовано 22 мая 2024, 13:15
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В России может появиться еще один бренд Chery

Он может стать уже седьмым брендом «под зонтиком» китайской компании в РФ
Chery зарегистрировала в России эмблему марки Fownix. Товарный знак со вписанной в овал галочкой, напоминающий эмблему японской Mazda, появился 21 мая в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Это знак Fownix — бренда, под которым в Иране по лицензии выпускают перелицованные модели Chery для местного рынка. Возможно, регистрация товарного знака предвещает запуск еще одной марки китайского автогиганта в России.
В России может появиться еще один бренд Chery
© ФИПС
Мария Руцкая

Под маркой Fownix в подсанкционном Иране выпускают популярный среди россиян кроссовер Omoda C5, продавая его под индексом FX. Также иранцы освоили выпуск седана Arrizo 6 Pro, кроссоверов Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 Pro Max. Изменения сводятся к смене бейджика.

В России может появиться еще один бренд Chery

© Khodro Bank

Пока неизвестно, готовится ли Chery заменить какой-либо из присутствующих в России брендов на Fownix, и запустит ли его вообще. Сейчас автогигант продает автомобили на российском рынке под шестью марками — Chery, Omoda, Exeed и Jaecoo, а также молодежной Jetour, которая позиционируется отдельно, и Exlantix, аффилированной с Exeed.

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Основной бренд Chery пристутствует в РФ с 2005 года, премиальный Exeed появился в 2020 году, а Omoda, ставший эксклюзивом для нашего рынка, — в 2022-м. В прошлом году дебютировали Jetour и Jaecoo. Самая свежая марка Exlantix, под которой продают дорогие электрокары, появилась в нынешнем году.

Богатый ассортимент брендов Chery, помимо Fownix, может пополниться еще одним — Lucano, логотип которого компания тоже защитила на днях. Для каких машин его будут использовать, пока неясно, но ранее шпионы заметили Jaecoo J7 с такой надписью на пятой двери.

Источник:ФИПС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Chery