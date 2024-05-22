В России может появиться еще один бренд Chery

Пока неизвестно, готовится ли Chery заменить какой-либо из присутствующих в России брендов на Fownix, и запустит ли его вообще. Сейчас автогигант продает автомобили на российском рынке под шестью марками — Chery, Omoda, Exeed и Jaecoo, а также молодежной Jetour, которая позиционируется отдельно, и Exlantix, аффилированной с Exeed.