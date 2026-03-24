Chery готова представить первую модель под маркой Freelander

Первая модель Freelander, как ожидается, будет представлять собой большой 6-местный гибридный внедорожник. Инсайдеры уверяют, что машина получит «квадратный» дизайн, где главной доминантой выступят фары прямоугольной формы.

Предполагается, что новинка примерит интеллектуальную систему управления Huawei Qiankun последнего поколения, батареи CATL Power и новейший центральный процессор Qualcomm Snapdragon. Премьера автомобиля запланирована на 31 марта.

Проект Freelander был официально анонсирован летом 2024 года. Его задача — укрепить позиции совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover на высококонкурентном китайском рынке. Однако из-за изменившийся стратегии автомобили также будут представлены на Ближнем Востоке.