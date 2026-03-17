С российского рынка исчезли 9 китайских автомобилей

«Так, с января по середину марта 2026 года с сайтов официальных дистрибьюторов китайских марок в России пропали Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7, а также Jetour X50, X70 и GAC GS3», – сообщает агентство.

Интересно, что сокращение модельного ряда происходит на фоне активного появления новинок. Согласно статистике, на которую ссылается публикация, только за первые два месяца 2026 года российский рынок пополнился 16 новыми моделями легковых автомобилей.

При этом доля китайского импорта в сегменте новых машин остается значительной: в январе она составила 78%, а в феврале — 67%.

