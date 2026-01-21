Chery и Jaguar Land Rover начнут продавать автомобили под новым брендом

Проект Freelander был официально анонсировано в июне 2024 с целью укрепить позиции совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover на высококонкурентном китайском рынке. Однако из-за изменившийся стратегии автомобили нового бренда будут представлены на Ближнем Востоке.

В прошлом году первая модель под брендом Freelander была замечен в Китае во время дорожных испытаний. Ожидается, что марка и модель дебютируют в апреле 2026 года на автосалоне в Пекине — крупнейшем ежегодном событий в автомобильной промышленности.

Первым станет большой внедорожник с угловатым дизайном и длиной около 5100 мм. Автомобиль построен на модульной платформе E0X, разработанной Chery. Она же лежит в основе моделей Exeed Exlantix ET, Exeed Exlantix ES, Luxeed S7 и Luxeed R7. Машину оснастят тремя рядами сидений с компоновкой 2+2+2. Ожидается, что первый Freelander получит 553-сильную гибридную установку.

