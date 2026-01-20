Продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть

Абсолютным лидером остается кроссовер «Москвич 3». На его долю пришлось свыше 81% всего объема продаж, или 12,7 тыс. машин.

Второе место занял лифтбек «Москвич 6», реализованный в количестве 1,5 тыс. экземпляров (около 10% от общего результата). Оставшиеся 9% (1,4 тыс. автомобилей) — это совокупные продажи кроссоверов «Москвич 3е» (электромобиль), «Москвич 8» и «Москвич 5».

В декабре 2025 года на заводе «Москвич» начался выпуск новых моделей марки — кроссоверов М70 и М90. Автомобили созданы на абсолютно новой платформе и обзавелись собственной эмблемой, стилизованной под зубец кремлевской стены.

Ранее сообщалось, что за неделю сразу несколько марок переписали ценники на новые машины.