Опубликовано 20 января 2026, 15:511 мин.
Продажи «Москвича» в 2025 году упали на треть
Продажи автомобилей «Москвич» упали на 33% в 2025 году. Всего за 12 месяцев прошлого года россияне купили 15,6 тыс. машин бренда.
© Москвич
Абсолютным лидером остается кроссовер «Москвич 3». На его долю пришлось свыше 81% всего объема продаж, или 12,7 тыс. машин.
Второе место занял лифтбек «Москвич 6», реализованный в количестве 1,5 тыс. экземпляров (около 10% от общего результата). Оставшиеся 9% (1,4 тыс. автомобилей) — это совокупные продажи кроссоверов «Москвич 3е» (электромобиль), «Москвич 8» и «Москвич 5».
В декабре 2025 года на заводе «Москвич» начался выпуск новых моделей марки — кроссоверов М70 и М90. Автомобили созданы на абсолютно новой платформе и обзавелись собственной эмблемой, стилизованной под зубец кремлевской стены.
