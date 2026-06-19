В Китае стоимость базовой версии обновлённого седана Chery Arrizo 8 составит 112 тыс. юаней (1,2 млн рублей), а с учётом объявленных скидок автомобиль предлагается за 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей).

Для сравнения, в России дореформенная версия автомобиля доступна покупателям 2,9 млн рублей, но прямой дисконт от представительства марки позволяет снизить цену до 2,8 млн рублей.

Если сравнить имеющиеся данные, получается, что россияне ппереплачивают 1,7 млн рублей, притом жители КНР за меньшую сумму бполучают более свежий вариант модели.

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