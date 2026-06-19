Опубликовано 19 июня 2026, 08:451 мин.
Chery, который в РФ стоит 2,8 млн, в КНР подешевел до 1,1 млн рублей
Motor сравнил цены седана Chery Arrizo 8 в России и Китае. В Китае стартовали продажи обновлённого седана Chery Arrizo 8 2026 модельного года. При этом модернизированный вариант, благодаря объявленным на старте продаж скидках, оказался дешевле дореформенного. По этому случаю редакция журнала Motor сравнила стоимость модели на российском и китайском рынках.
© Chery
В Китае стоимость базовой версии обновлённого седана Chery Arrizo 8 составит 112 тыс. юаней (1,2 млн рублей), а с учётом объявленных скидок автомобиль предлагается за 103 тыс. юаней (1,1 млн рублей).
Для сравнения, в России дореформенная версия автомобиля доступна покупателям 2,9 млн рублей, но прямой дисконт от представительства марки позволяет снизить цену до 2,8 млн рублей.
Если сравнить имеющиеся данные, получается, что россияне ппереплачивают 1,7 млн рублей, притом жители КНР за меньшую сумму бполучают более свежий вариант модели.
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