Названы 10 автомобилей, которые не ломаются даже после 300 тыс. километров пробега

Возглавляет рейтинг Honda Accord, которая с вероятностью 37% сможет достичь рубеж в 300 тыс. км. В модельном ряду Honda эта модель стоит на ступень выше Civic, предлагая больше простора и комфорта, а также, согласно статистике, ещё более высокую надёжность.

Второе место занимает Chevrolet Suburban с показателем 30,6% — этот внедорожник, одна из старейших и наиболее узнаваемых моделей в мире, доказывает свою долговечность благодаря надежным V8-двигателям и платформе, способным выдерживать значительные нагрузки.

Замыкает тройку Honda Civic с результатом 29,7%. Модель славится своей надёжностью даже в доступном сегменте: атмосферные моторы, устанавливавшиеся на Civic в 2000-х и 2010-х годах, считаются одними из самых выносливых и могут прощать владельцам не всегда своевременное обслуживание.

В десятку также вошли: Toyota Camry (26,6%), Ford F-150 (25,9%), Toyota Tacoma (25,3%), Toyota Corolla (18,4%), Lexus LS (15,8%), Nissan Altima (15,3%) и Toyota Avalon (15,1%).

Стоит подчеркнуть, что достижение таких показателей требует регулярного и качественного технического обслуживания, однако перечисленные модели заслуженно считаются «долгожителями» благодаря продуманной конструкции и высокому уровню сборки, отметили в Topspeed.

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