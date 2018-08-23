Chery увеличила гарантию на двигатели до миллиона километров

Новая программа Chery — это сервисный контракт, который бесплатно выдается при покупке машины. Одним из необходимых условий его действия является соблюдение установленного регламента технического обслуживания. Пока программа распространяется только на кроссоверы Tiggo 3.

Chery Tiggo 3 оснащается двигателем Acteco, разработанным совместно с австрийской фирмой AVL. Отдача 1,6-литрового агрегата составляет 126 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Мотор может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Российским покупателям кроссовер Chery Tiggo 3 доступен в пяти комплектациях по цене от 777 900 рублей.