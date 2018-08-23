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23 августа 15:38

Chery увеличила гарантию на двигатели до миллиона километров

Российский офис марки запустил новую программу сервисного обслуживания

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Российский офис Chery расширил срок гарантии на двигатель кроссовера Tiggo 3 до одного миллиона километров. В случае возникновения проблем с силовой установкой производитель обязуется бесплатно выполнить ремонтные работы или заменить агрегат. Гарантия на автомобиль при этом осталась прежней — пять лет или 150 тысяч километров пробега.

Новая программа Chery — это сервисный контракт, который бесплатно выдается при покупке машины. Одним из необходимых условий его действия является соблюдение установленного регламента технического обслуживания. Пока программа распространяется только на кроссоверы Tiggo 3.

Chery Tiggo 3 оснащается двигателем Acteco, разработанным совместно с австрийской фирмой AVL. Отдача 1,6-литрового агрегата составляет 126 лошадиных сил и 160 Нм крутящего момента. Мотор может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Российским покупателям кроссовер Chery Tiggo 3 доступен в пяти комплектациях по цене от 777 900 рублей.

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