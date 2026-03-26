Chery начала продажи «дальнобойного» кроссовера Fulwin T9L

Габариты автомобиля составляют 4870 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 2920 мм. Кроссовер оснащается 19- или 20-дюймовыми колесными дисками, полускрытыми дверными ручками и безрамочными наружными зеркалами. Объем багажника варьируется от 573 до 1597 литров.

В салоне передние сиденья оснащены функциями подогрева и массажа. В топ-версии предлагаются кресла с 16-ступенчатой электрорегулировкой, вентиляцией, подогревом, массажем, памятью настроек, поясничной поддержкой и откидной опорой для ног. Сиденья второго ряда в этой же комплектации оснащены электрической регулировкой наклона спинки в диапазоне от 25 до 35 градусов, а также вентиляцией и подогревом.

Для пассажиров сзади предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей. Также в оснащение входят 256-цветная подсветка, панорамная крыша с электрической шторкой и аудиосистема с 23 динамиками мощностью 1080 Вт.

Fulwin T9L приводится в движение гибридной системой Kunpeng Super Hybrid CDM6.0. Начальная версия сочетает 1,5-литровый двигатель с электромотором и трансмиссией DHT160. Совокупная мощность составляет 325 л.с. Более мощная версия оснащаются гибридной установкой с суммарной отдачей 503 л.с.

Автомобиль оборудован гибридной батареей Rhino H емкостью 32,7 кВт·ч. Запас хода на чисто электротяге составляет 135 км или 230 км, а совокупный запас хода достигает 2 тыс. километров.

