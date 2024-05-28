Jaceer, Innova, Skala и Jaegoo: какие еще названия зарегистрировала Chery в России

Jaceer, Innova, Skala и Jaegoo: какие еще названия зарегистрировала Chery в РоссииВсего китайская компания подала более десяти заявок на регистрацию товарных знаков по классу автомобилей
То, что Chery решила закрепить за собой перечисленные названия, еще не означает, что все они в будущем будут использоваться для новых моделей. В пример можно привести АвтоВАЗ, который зарегистрировал названия Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, но в итоге остановил свой выбор лишь на одном из них, Iskra. Так назвали новое семейство бюджетных автомобилей, которые в перспективе заменят Lada Granta. Дебютирует Lada Iskra 5 июня в 13:00 по московскому времени на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Возвращаясь к Chery, ранее этой весной компания подала заявки и на регистрацию других товарных знаков. Среди них были Exlantix — это марка, которая уже точно появится на российском рынке с электрическим седаном ES, и [Lucano]https://motor.ru/news/chery-lucano-21-05-2024.htm). По одной из версий, Lucano — это очередной бренд для зарубежных рынков, так как машины с надписью Lucano уже попадались фотошпионам, и это были Jaecoo J7.
А на прошлой неделе Chery зарегистрировала в России эмблему марки Fownix: товарный знак со вписанной в овал галочкой, напоминающий эмблему японской Mazda. Название Fowniх известно в Иране — под этой маркой в стране по лицензии выпускают перелицованные модели Chery для местного рынка. В их числе Omoda C5, Chery Arrizo 6 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 Pro Max.