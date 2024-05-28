Jaceer, Innova, Skala и Jaegoo: какие еще названия зарегистрировала Chery в России

То, что Chery решила закрепить за собой перечисленные названия, еще не означает, что все они в будущем будут использоваться для новых моделей. В пример можно привести АвтоВАЗ, который зарегистрировал названия Aura, Alta, Iskra, Mira, Avira, Sfera, Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, но в итоге остановил свой выбор лишь на одном из них, Iskra. Так назвали новое семейство бюджетных автомобилей, которые в перспективе заменят Lada Granta. Дебютирует Lada Iskra 5 июня в 13:00 по московскому времени на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).