Chery отзовет кроссоверы Tiggo 7 из-за выявленной неисправности электропроводки

Проблема связана с ошибкой при сборке на части автомобилей. Жгут проводов, подключенный к электронному блоку управления (ЭБУ) двигателем, мог быть закреплен с нарушением регламента. Со временем это способно вызвать перетирание изоляции, что приводит к риску короткого замыкания и внезапного отключения силового агрегата.

Компания Chery обязуется провести бесплатную диагностику всех попавших под отзывную кампанию автомобилей. В случае обнаружения некорректного крепления или повреждения проводки, дилерские центры бесплатно выполнят необходимый ремонт или замену дефектных компонентов.

Владельцы указанных моделей будут уведомлены о кампании через официальных дилеров Chery.

