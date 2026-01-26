Новости
Chery отзовет кроссоверы Tiggo 7 из-за выявленной неисправности электропроводки

В Китае отзовут кроссоверы Chery Tiggo 7 из-за риска внезапной остановки двигателя. Уведомление о кампании уже зарегистрировано в государственных органах КНР. Всего будет отозвано 1,1 тыс. автомобилей Tiggo 7 и Tansuo 06, выпущенных с 1 апреля по 8 декабря 2025 года.
Проблема связана с ошибкой при сборке на части автомобилей. Жгут проводов, подключенный к электронному блоку управления (ЭБУ) двигателем, мог быть закреплен с нарушением регламента. Со временем это способно вызвать перетирание изоляции, что приводит к риску короткого замыкания и внезапного отключения силового агрегата.

Компания Chery обязуется провести бесплатную диагностику всех попавших под отзывную кампанию автомобилей. В случае обнаружения некорректного крепления или повреждения проводки, дилерские центры бесплатно выполнят необходимый ремонт или замену дефектных компонентов.

Владельцы указанных моделей будут уведомлены о кампании через официальных дилеров Chery.

