Chery тестирует два гибрида: в испытаниях участвуют Tiggo 9 и Arrizo 8

Стоит отметить, что заявленный запас хода гибридного Tiggo 9 составляет 1,4 тысячи километров, а на чистом электричестве он способен проехать 165 километров. В состав силовой установки кроссовера входят двухлитровый двигатель Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы, электромотор (суммарную мощность агрегатов компания пока не обнародовала), трехступенчатая коробка передач DHT и полный привод Super Hybrid Drive.

Бензоэлектрический Arrizo 8 в свою очередь оснащен электромотором и 1,5-литровым двигателем ACTECO пятого поколения, работающим по экономичному циклу Миллера. Последний развивает 156 лошадиных сил. Общий запас хода седана составляет 1,3 тысячи километров.