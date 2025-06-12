«Живые» фото первого пикапа Chery: дизель, рама и полный привод

«Живые» фото первого пикапа Chery: дизель, рама и полный приводАвтомобили удалось запечатлеть у дилеров ещё до старта продаж
Пока журналистам и дилерам показали пикапы со стандартной колёсной базой и длиной кузова 5330 миллиметров, но будет и «растянутая» на 28 сантиметров модификация. Конструкция с «продольным» мотором, задним мостом на рессорах и турбодизелем Dongfeng-Nissan взята у партнёра. Двигатель объёмом 2,3 литра развивает 163 лошадиные силы, а пиковые 420 Нм крутящего момента доступны с 1500 оборотов в минуту.
я выбрал вместо рекламы.
Пикап Chery во всех конфигурациях сохранит четырёхдверную кабину и богатый салон. Мягкие пластики, перфорированная кожа, вставки под дерево, медиасистема с 15,6-дюймовым тачскрином и чипом 8155, кресла с боковой поддержкой, подогревом и вентиляцией. Задний диван с практически 500-миллиметровыми подушками и регулировкой угла наклона спинки на 26 градусов располагает к дальним поездкам.
Полный набор технических характеристик не опубликован, но для китайского рынка заявлены десять функций помощи водителю, в том числе автоматическое торможение, удержание в полосе, предупреждение о столкновении и автопилот. При этом тотальной «цифровизации» Chery избежала: ездовые режимы переключаются шайбой, под тачскрином россыпь клавиш с возможностью нажатия в перчатках, нет сенсоров и на мультируле.
За рубежом новинку планируют продавать под именем Chery Himla, причём обещана целая гамма бензиновых и гибридных силовых агрегатов. А ещё аналогичная модель будет с другим дизайном экстерьера и интерьера под маркой Jetour: возможно, какая-то разновидность пикапа доберётся до России.