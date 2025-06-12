«Живые» фото первого пикапа Chery: дизель, рама и полный привод

Полный набор технических характеристик не опубликован, но для китайского рынка заявлены десять функций помощи водителю, в том числе автоматическое торможение, удержание в полосе, предупреждение о столкновении и автопилот. При этом тотальной «цифровизации» Chery избежала: ездовые режимы переключаются шайбой, под тачскрином россыпь клавиш с возможностью нажатия в перчатках, нет сенсоров и на мультируле.