Chery подразнила россиян новым Tiggo 9, который не привезет в Россию

Передняя часть обновленного Chery Tiggo 9 подверглась серьезному изменению. Решетка радиатора стала более лаконичной с меньшим количеством хромированных элементов.

Дневные ходовые огни теперь выполнены в виде двух букв «L», а сами фары стали больше в размерах. Боковые воздухозаборники также стали крупнее, что придало автомобилю более агрессивный и современный вид.

Габариты новинки составляют 4853 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1730 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Сбоку сохранились выдвижные дверные ручки, а покупателям предложат колесные диски на 18, 19 или 20 дюймов. В задней части появилась измененная светодиодная полоса во всю ширину, новый бампер с патрубками выхлопной системы и обновленный спойлер.