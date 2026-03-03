Chery показала Tiggo 7L с новой оптикой

Передняя часть полностью переработана: вместо прежней решётки радиатора — более компактная, интегрированная с головной оптикой. Также изменились бампер и воздухозаборники. По бокам появились полускрытые дверные ручки, а сзади — фонари с графикой в виде молний. Дополняет картину третий стоп-сигнал, вынесенный на крышу.

Технические характеристики обновлённой версии для Китая пока держатся в секрете. Российским же покупателям автомобиль Tiggo 7L знаком: под капотом у него 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., трудится в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод — передний или полный.

В России эта модель появилась ещё весной 2025 года. Как поясняли в компании, буква L в названии символизирует не только увеличенную на 40 мм длину кузова относительно Tiggo 7 Pro Max, но и расширенный функционал автомобиля.

Ранее «АвтоВАЗ» русифицировал наименования комплектаций.