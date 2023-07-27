Chery подняла стоимость своих автомобилей в России

По 50 тысяч рублей к стоимости прибавили все подорожавшие модели, кроме Chery Tiggo 4 Pro. Это седан Arrizo 8, цена которого теперь стартует с 3 449 900 рублей, Tiggo 8 Pro (3 589 900 рублей), Tiggo 8 (с 2 989 900 рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (с 2 809 900 рублей) и Tiggo 7 Pro (2 759 900 рублей). Tiggo 8 Pro Max с подорожанием преодолел психологическую отметку: его начальная цена теперь составляет 4 020 900 рублей.

Максимальную прибавку в 60 тысяч рублей получил Chery Tiggo 4 Pro — самый доступный автомобиль в российской гамме марки. Его цена теперь варьируется от 2 159 900 до 2 609 900 рублей. Не затронуло подорожание только гибридный Chery Tiggo 8 Pro e+, стоимость которого стартует с 449 000.