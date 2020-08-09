Новый кроссовер Chery внешне в точности повторил Hyundai Santa Fe

Судя по снимкам, второе поколение Chery Tiggo 3x будет выпускаться параллельно с первым, причём новый кроссовер получит приставку Plus к названию. Заметного увеличения габаритов не ожидается: Tiggo 3x — самый дешёвый и компактный вседорожник Chery, так что длина не превысит текущих 4,2 метра.
Фото: Новый Chery Tiggo 3x
Архитектура салона не изменится: дефлекторы вентиляции стилизованы иначе, но расположены по-старому, регулировка климата прежняя, не увеличился в размерах и тачскрин мультимедиасистемы. Однако передняя панель, руль и приборка новые — от шкал а-ля BMW отказались в пользу традиционных «колодцев». Вдобавок, появилась отделка «под карбон» и электронный стояночный тормоз.
Фото: Интерьер нового Chery Tiggo 3x
Китайские журналисты полагают, что Tiggo 3x Plus сохранит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» 1.5, который выдаёт 116 лошадиных сил (143 Нм) и сочетается с вариатором. Также останется в линейке полностью электрическая версия Tiggo 3xe с 122-сильным электромотором и запасом хода 400 километров по циклу NEDC.
Премьера нового Chery Tiggo 3x запланирована на 26 сентября и пройдёт на Пекинском автосалоне. В нашей стране кроссовер Tiggo 3x первого поколения продавался под именем Tiggo 2, но с 2020 года модель исчезла из российской гаммы. Не исключено, что в 2021-м Tiggo 3x с внешностью «уменьшенной копии Santa Fe» вновь вернётся в Россию.