Новый кроссовер Chery внешне в точности повторил Hyundai Santa Fe

Премьера нового Chery Tiggo 3x запланирована на 26 сентября и пройдёт на Пекинском автосалоне. В нашей стране кроссовер Tiggo 3x первого поколения продавался под именем Tiggo 2, но с 2020 года модель исчезла из российской гаммы. Не исключено, что в 2021-м Tiggo 3x с внешностью «уменьшенной копии Santa Fe» вновь вернётся в Россию.