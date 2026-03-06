Опубликовано 06 марта 2026, 11:441 мин.
Chery свернула продажи Tiggo 4 в России
С официального российского сайта Chery пропал кроссовер Tiggo 4. Теперь в модельном ряду бренда для России представлены только кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, флагманский Tiggo 9, а также седан Arrizo 8, сообщает «Российская газета».
Как выяснили журналисты, это связано с тем, что запасы Chery Tiggo 4 в дилерских центрах практически исчерпаны. Примечательно, что на смену «оригиналу» приходит его российский аналог — Tenet T4, производство которого налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Цены на Tenet T4 сопоставимы с Tiggo 4: версия с механической коробкой обойдется от 2 млн рублей, а с вариатором — от 2,17 млн рублей.
Тем не менее, на официальном сайте бренда Chery еще можно найти остатки прежних поставок. Согласно информации в разделе «наличие», покупателям пока доступны для заказа пять автомобилей 2025 года выпуска и два экземпляра Tiggo 4 Pro.
