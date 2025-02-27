Chery Tiggo 4 разбили на краш-тестах по австралийской методике

Конструкция автомобиля на 60 процентов состоит из высокопрочной стали, а также имеет алюминиевую противоударную балку спереди. Она эффективно выдерживает многоплановые удары, рассеивая энергию и обеспечивая защиту области грудной клетки и шеи как водителя, так и пассажиров. В оснащение Tiggo 4 Pro для австралийского рынка входят семь подушек безопасности, включая фронтальные, боковые, шторки и редко встречающуюся в этом классе центральную подушку безопасности. Все семь эйрбегов сработали штатно.