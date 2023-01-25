У российского Chery Tiggo 4 Pro появилась Ultimate-версия

В числе внешних отличий такого Tiggo 4 Pro – желтые акценты на бампере, боковых молдингах и колесных дисках. Под капотом у него 147-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, который работает с вариатором. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 9,7 секунды. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 7,1 литра на 100 километров пути.

У кроссовера черный салон, аудиосистема с шестью динамиками, цифровая приборная панель на семь дюймов и 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса.