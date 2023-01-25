У российского Chery Tiggo 4 Pro появилась Ultimate-версия

У российского Chery Tiggo 4 Pro появилась Ultimate-версияChery Tiggo 4 Pro обзавелся 18-дюймовыми дисками и желтыми акцентами на кузове
Российский офис Chery объявил о старте продаж Tiggo 4 Pro в новой топовой комплектации Ultimate. Это самая дорогая версия в гамме, она стоит 2 159 900 рублей с учетом всех скидок и маркетинговых программ или 2 499 000 рублей без них. Chery Tiggo 4 Pro отличается от прочих исполнений 18-дюймовыми дисками, наличием боковых шторок безопасности, датчика дождя и расширенным пакетом систем помощи водителю ADAS.
В числе внешних отличий такого Tiggo 4 Pro – желтые акценты на бампере, боковых молдингах и колесных дисках. Под капотом у него 147-сильный турбомотор объемом 1,5 литра, который работает с вариатором. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 9,7 секунды. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 7,1 литра на 100 километров пути.
У кроссовера черный салон, аудиосистема с шестью динамиками, цифровая приборная панель на семь дюймов и 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса.
я выбрал вместо рекламы.
Chery Tiggo 4 Pro Ultimate
Фото: Chery
В упомянутый комплекс ADAS входят: адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, система контроля слепых зон, предупреждения о покидании полосы, о фронтальном столкновении и о заднем перекрестном столкновении, а также автоматическое переключение ближнего/дальнего света.
Chery Tiggo 4 Pro – это, напомним, рестайлинговая версия обычного Tiggo 4, который пока тоже представлен на российском рынке. Он стоит от 1,99 миллиона рублей без учета скидок.