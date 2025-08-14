Chery Tiggo 7 CSH превзошёл заявленный запас хода

Chery Tiggo 7 CSH оснащён гибридной системой Chery Super Hybrid. Она объединяет полуторалитровый бензиновый турбомотор (156 лошадиных сил и 220 Ньютон-метров крутящего момента) с электромотором в коробке передач DHT. Вместе они выдают мощные 360 лошадиных сил и 530 Ньютон-метров. Несмотря на передний привод, разгон до 100 километров в час занимает всего 5,4 секунды.

Батарея ёмкостью 18,3 киловатт-часа позволяет проехать до 93 километров только на электротяге (по циклу NEDC). Зарядить ее от 30% до 80% на быстрой станции можно за 20 минут. Полная зарядка от спецтерминала займет 45-60 минут, а от обычной розетки — от 4 до 8 часов. Под капотом — 60-литровый бак под бензин АИ-92.

Российский близнец, Tenet Т7, уже собирают в Калуге. Но российская версия (это локализованный китайский Tiggo 7L) доступна только с 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и семиступенчатой роботизированной коробкой DCT7.