Теперь полноприводный: раскрыта цена новой версии Chery Tiggo 7L

Теперь полноприводный: раскрыта цена новой версии Chery Tiggo 7LПомимо привода, он отличается только колесными дисками с красными суппортами
Полная цена Tiggo 7L AWD в начальной комплектации Active на 100 000 рублей выше стоимости такого же кросса 2025 года выпуска с передним приводом. В «среднем» исполнении Prime доплата за полный привод такая же, а в «топовом» Ultra — 130 000 рублей.
Со скидкой по трейд-ину стоимость полноприводного Tiggo 7L варьируется от 2 780 000 до 3 130 000 рублей.
я выбрал вместо рекламы.
Chery отмечает, что у такого Tiggo 7L время отклика передачи не превышает 0,1 секунды, а перераспределение крутящего момента до 50 процентов в пользу задних колес происходит с точностью около 10 процентов. Режимов движения шесть: эко, комфорт, спорт, снег, грунт и 4x4. Также он способен преодолевать 45-градусные подъемы.
Внешнее отличие от 2WD-версии одно — 19-дюймовые алюминиевые литые диски с красными тормозными суппортами. В остальном и дизайн, и оборудование те же.
Как и силовой агрегат — это прежняя 1,6-литровая «турбочетверка», развивающая 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента и работающая в паре с семидиапазонным «роботом».
Между тем Chery готовит для России еще один бренд — iCaur. Это экспортное название iCar, которая выпускает электрокары с «внедорожной» внешностью. Сейчас в гамме только две модели — iCar 03 и V23.