Теперь полноприводный: раскрыта цена новой версии Chery Tiggo 7L

Полная цена Tiggo 7L AWD в начальной комплектации Active на 100 000 рублей выше стоимости такого же кросса 2025 года выпуска с передним приводом. В «среднем» исполнении Prime доплата за полный привод такая же, а в «топовом» Ultra — 130 000 рублей.

Со скидкой по трейд-ину стоимость полноприводного Tiggo 7L варьируется от 2 780 000 до 3 130 000 рублей.