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Опубликовано 24 июня 2025, 12:37
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Теперь полноприводный: раскрыта цена новой версии Chery Tiggo 7L

Помимо привода, он отличается только колесными дисками с красными суппортами
Chery Tiggo 7L для России обрел полный привод. Сколько он стоит. С 24 июня кроссовер Tiggo 7L с приводом на все четыре колеса доступен у официальных дилеров, сообщает российская пресс-служба Chery. Он доступен в тех же трех комплектациях, что и переднеприводный, а стоит от 2 880 000 рублей без скидок. Сдача старой машины в трейд-ин позволит сэкономить 100 000 рублей.
Теперь полноприводный: раскрыта цена новой версии Chery Tiggo 7L
© Chery
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Полная цена Tiggo 7L AWD в начальной комплектации Active на 100 000 рублей выше стоимости такого же кросса 2025 года выпуска с передним приводом. В «среднем» исполнении Prime доплата за полный привод такая же, а в «топовом» Ultra — 130 000 рублей.

Со скидкой по трейд-ину стоимость полноприводного Tiggo 7L варьируется от 2 780 000 до 3 130 000 рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Chery

Chery отмечает, что у такого Tiggo 7L время отклика передачи не превышает 0,1 секунды, а перераспределение крутящего момента до 50 процентов в пользу задних колес происходит с точностью около 10 процентов. Режимов движения шесть: эко, комфорт, спорт, снег, грунт и 4x4. Также он способен преодолевать 45-градусные подъемы.

Внешнее отличие от 2WD-версии одно — 19-дюймовые алюминиевые литые диски с красными тормозными суппортами. В остальном и дизайн, и оборудование те же.

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Как и силовой агрегат — это прежняя 1,6-литровая «турбочетверка», развивающая 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента и работающая в паре с семидиапазонным «роботом».

Между тем Chery готовит для России еще один бренд — iCaur. Это экспортное название iCar, которая выпускает электрокары с «внедорожной» внешностью. Сейчас в гамме только две модели — iCar 03 и V23.

Источник:Пресс-служба Chery
Автор:Мария Руцкая
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