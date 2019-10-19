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14:59

Китайский конкурент «Тигуана» изменился внешне и обзавёлся новым мотором

Министерство промышленности Китая рассекретило Chery Tiggo 7 второго поколения

© autohome.com.cn
Китайские сертификационные органы опубликовали фотографии нового кроссовера Chery Tiggo 7. С предшественником, который продаётся в России, новинку связывает только имя: поменялся кузов, линейка силовых агрегатов и трансмиссия.

По размерам Chery Tiggo 7 стал ещё ближе к актуальному Volkswagen Tiguan: длина выросла до 4500 миллиметров, ширина — до 1842 миллиметров, высота — до 1746 миллиметров. Спереди «семёрку» не узнать: увеличилась площадь радиаторной решётки, фары стали уже. Корма оформлена в стилистике флагманского Tiggo 8: фонари объединены длинной планкой, появился двойной фальшь-выхлоп.

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Фото: autohome.com.cn

От «старшей» модели Tiggo 7 унаследовал новый мотор — бензиновую наддувную рядную алюминиевую «четвёрку» 1.6 TGDI. Силовой агрегат мощностью 197 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм на Tiggo 8 сочетается с 7-ступенчатым «роботом» производства Getrag — вероятно, аналогичную связку получит и Tiggo 7. Прежний мотор — 1,5-литровая 156-сильная (230 Нм крутящего момента) «турбочетвёрка» сохранится в гамме. Менее мощный двигатель на актуальной модели работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «роботом».

Премьера нового Chery Tiggo 7 в Поднебесной состоится до конца года. Продажи на внутреннем рынке, вероятнее всего, начнутся в 2020 году. Российские перспективы новой «семёрки» не известны, ведь модель предыдущего поколения появилась у нас только в апреле.

За пять месяцев с апреля по август российские дилеры Chery реализовали 903 кроссовера Tiggo 7 c базовой ценой 1,2 миллиона рублей. В нашей стране вседорожник продаётся с 2,0-литровым 122-сильным атмосферным мотором и вариатором или с 1,5-литровым 152-сильным турбированным двигателем и 6-ступенчатой «механикой».

Источник: autohome.com.cn