Китайский конкурент «Тигуана» изменился внешне и обзавёлся новым мотором

Премьера нового Chery Tiggo 7 в Поднебесной состоится до конца года. Продажи на внутреннем рынке, вероятнее всего, начнутся в 2020 году. Российские перспективы новой «семёрки» не известны, ведь модель предыдущего поколения появилась у нас только в апреле.

За пять месяцев с апреля по август российские дилеры Chery реализовали 903 кроссовера Tiggo 7 c базовой ценой 1,2 миллиона рублей. В нашей стране вседорожник продаётся с 2,0-литровым 122-сильным атмосферным мотором и вариатором или с 1,5-литровым 152-сильным турбированным двигателем и 6-ступенчатой «механикой».