Показан интерьер обновленного флагманского кроссовера Chery

Плановое обновление семиместного Chery Tiggo 8 вышло за пределы обычного рестайлинга. Если во внешности кроссовера изменения не так бросаются в глаза, то внутри все полностью новое. Изменился дизайн передней панели и центрального тоннеля, дверных карт и органов управления. Среди самых заметных нововведений: изогнутый селектор передач, цифровой блок климат контроля, виртуальная «приборка» и «спортивный» руль.
Преображения в экстерьере ограничены новой решеткой радиатора, измененным передним бампером, диодными фарами с динамическими поворотниками и появлением четырехсекционных противотуманок. Вдобавок у обновленного Chery Tiggo 8 оригинальные 18-дюймовые колеса.
В Китае Tiggo 8 будет оснащаться новым двигателем 1.6 TGDI Acteco, мощность которого составляет 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать семиступенчатый «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Прежде на модель ставился мотор 1.5, выдающий 147 сил и совмещенный с «механикой» или шестиступенчатым «роботом».
В России Tiggo 8 пока не представлен. Флагманом марки на нашем рынке является Tiggo 7 — первая модель, построенная на платформе T1X со стойками МакФерсон спереди и «многорычажкой» сзади. Для модели предусмотрено два силовых агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 153 лошадиных силы и двухлитровый «атмосферник» мощностью 122 силы. Привод только передний, а цена — от 1 199 900 рублей.