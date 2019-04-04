Показан интерьер обновленного флагманского кроссовера Chery

В России Tiggo 8 пока не представлен. Флагманом марки на нашем рынке является Tiggo 7 — первая модель, построенная на платформе T1X со стойками МакФерсон спереди и «многорычажкой» сзади. Для модели предусмотрено два силовых агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 153 лошадиных силы и двухлитровый «атмосферник» мощностью 122 силы. Привод только передний, а цена — от 1 199 900 рублей.