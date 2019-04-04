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16:11

Показан интерьер обновленного флагманского кроссовера Chery

Семиместный TIggo 8 получит полностью новый салон с сенсорным блоком климат-контроля

Китайская компания Chery показала, как будет выглядеть салон обновленного кроссовера Tiggo 8. У модели появился отдельно стоящий «планшет» мультимедийной системы, руль со срезанным внизу ободом, сенсорный блок управления климатической установкой с двумя «шайбами» и электронный джойстик трансмиссии.
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Плановое обновление семиместного Chery Tiggo 8 вышло за пределы обычного рестайлинга. Если во внешности кроссовера изменения не так бросаются в глаза, то внутри все полностью новое. Изменился дизайн передней панели и центрального тоннеля, дверных карт и органов управления. Среди самых заметных нововведений: изогнутый селектор передач, цифровой блок климат контроля, виртуальная «приборка» и «спортивный» руль.

Преображения в экстерьере ограничены новой решеткой радиатора, измененным передним бампером, диодными фарами с динамическими поворотниками и появлением четырехсекционных противотуманок. Вдобавок у обновленного Chery Tiggo 8 оригинальные 18-дюймовые колеса.

В Китае Tiggo 8 будет оснащаться новым двигателем 1.6 TGDI Acteco, мощность которого составляет 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. В паре с ним будет работать семиступенчатый «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Прежде на модель ставился мотор 1.5, выдающий 147 сил и совмещенный с «механикой» или шестиступенчатым «роботом».

В России Tiggo 8 пока не представлен. Флагманом марки на нашем рынке является Tiggo 7 — первая модель, построенная на платформе T1X со стойками МакФерсон спереди и «многорычажкой» сзади. Для модели предусмотрено два силовых агрегата: 1,5-литровый турбомотор мощностью 153 лошадиных силы и двухлитровый «атмосферник» мощностью 122 силы. Привод только передний, а цена — от 1 199 900 рублей.

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