Chery Tiggo 7 Pro с треском провалился в краш-тестах

В материалах организации говорится, что в ходе краш-теста было выявлено, что автомобиль не имеет стандартной защиты головы для передних и задних пассажиров при боковом ударе. Из-за этого тест на удар о столб не проводился, так как это создает высокий риск серьезных травм даже при столкновении на низкой скорости.

Кроме того, отсутствует возможность отключения подушки безопасности переднего пассажира при установке детского кресла против хода.

Хотя электронная система стабилизации (ESC) и напоминания о ремнях безопасности (SBR) присутствуют, последние не соответствуют требованиям Global NCAP.

Таким образом, Chery Tiggo 7 Pro заработал лишь две звезды за защиту взрослых пассажиров и три звезды за защиту детей-пассажиров. Главный исполнительный директор Global NCAP Ричард Вудс назвал результат «очень разочаровывающим».

