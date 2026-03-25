Опубликовано 25 марта 2026, 10:501 мин.
Chery Tiggo прошёл 425 тысяч км без капремонта двигателя
Эксперт Орлова назвала недостатки подержанного Chery Tiggo. Chery Tiggo 2014 года выпуска проехал 425 тысяч километров. Эксперт Надежда Орлова рассказала «Российской газете», с какими проблемами столкнулся владелец этого автомобиля за весь срок эксплуатации китайского кроссовера.
Слабыми местами стали рулевая рейка, которая требует внимания каждые 60 тыс. км, а также стойки стабилизатора и амортизаторы подевски - последние требуют замены примерно через 30 тыс. км.
Коробка передач прослужила порядка 300 тыс. км, а двигатель продолжает работать, не требуя капитального ремонта. Сквозной коррозии кузова нет, но назвать состояние ЛКП идеальным тоже нельзя.
В 2022 году марка Chery представила обновлённую версию своей самой доступной модели на российском рынке — компактного кроссовера Tiggo 4 Pro.
Источник:РГ
Автор:Алексей Кованов
