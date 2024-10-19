Компания Chery впервые показала большой рамный пикап

Пикап Chery дебютировал в формате кемпера с палаткой на крыше, раскладной лестницей и навесом. Почти все кузовные панели оригинальные, также в фирменном стиле сделана оптика и радиаторная решётка. Вероятно, основой послужил ZX Weishi 1949, хотя в Сети есть и другие точки зрения. В любом случае речь идёт о большом рамном автомобиле с «продольным» мотором.