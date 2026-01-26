Chery в 2026 году представит 17 новинок

Так, согласно официальному анонсу, компания пополнит основную линейку автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) тремя новинками. В их числе — кроссовер Chery Tiggo 8 и два седана семейства Arrizo.

Бренд Chery Fulwin, представляющий альтернативную линейку автомобилей, также готовит к выходу три новые модели в 2026 году. Первой из них станет гибридный кроссовер Chery Fulwin T9L. Запуск продаж намечен на начало года.

В 2026 году премиальное подразделение Exeed компании Chery планирует расширить свой модельный ряд, представив три новых автомобиля. Новинки войдут в линейку Exlantix (также известную как Sterra) и получат индексы EX6, EX7 и ES7.

Суббренд Jetour планирует масштабное обновление своего модельного ряда в 2026 году. Согласно официальной стратегии, в течение года будет выпущено шесть новых моделей. Подробные характеристики и даты выхода каждой новинки будут анонсированы дополнительно в течение года.

Премиальная линейка Jetour Zhongheng пополнится двумя новыми моделями. Одна из них — топовая версия рамного внедорожника G700, которая умеет плавать. Кроме того, ожидается появление двух новинок iCar.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.