Chery вывела на рынок электрического конкурента Toyota Hilux

Rely R08 EV представляет собой сочетание рамной конструкции и современного дизайна, включающего крупную многоугольную решетку радиатора.

Пикап выпускается в стандартном (5330 мм) и удлиненном (5610 мм) вариантах. Длина грузового отсека в стандартной версии составляет 1530 мм, в удлиненной — 1810 мм, при этом его ширина (1620 мм) и высота (515 мм) остаются одинаковыми для обеих модификаций.

В салоне Himla EV установлены трехспицевое рулевое колесо и плавающий центральный дисплей размером 15,6 или 12,3 дюйма. Интерьер выполнен в стильном сочетании светло-коричневых и черных тонов с хромированными элементами.

Автомобиль получил полностью электрическую силовую установку. Заднеприводная версия с одним электродвигателем развивает максимальную мощность 150 кВт (201 л.с.) и крутящий момент 350 Нм, разгоняясь до 100 км/ч за 8,8 секунды. Полноприводная модификация с двумя моторами выдаёт 300 кВт (402 л.с.) и 540 Нм, что позволяет достичь 100 км/ч за 5 секунд.

Машина станет конкурентом Toyota Hilux.

