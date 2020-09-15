Бренд CheryExeed привезёт в Россию три модели

Таким образом, предварительный график выхода новинок на российский рынок выглядит следующим образом: TXL появится осенью 2020 года, LX – в первой половине 2021 года, а VX – ближе к концу 2021 года. О TXL известно, что его предложат в России с наддувной «четвёркой» объёмом 1,6 литра, которая выдаёт 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. От моделей Chery он отличается богатым набором оборудования, который включает мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса и панорамную крышу. Размеры кроссовера: 4775 x 1885 x 1706 миллиметров, а колёсная база равна 2800 миллиметрам.