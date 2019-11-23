Chery показала люксовый семиместный кроссовер с двигателем 1.6

Кроссовер Exeed VX станет третьим представителем люксового суббренда Chery, образованного в 2017 году в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. Технически семиместный вседорожник будет повторять ранее представленные модели LX и TX/TXL — в основу ляжет переднеприводная платформа с поперечным расположением двигателя, стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.
Фото: autohome.com.cn
Ожидается, что внешне серийный VX будет почти полностью повторять представленный макет — на снимках из китайского Минпромторга конвейерная версия отличилась традиционными дверными ручками, меньшим количеством хрома, колёсами меньшего диаметра, упрощённой радиаторной решёткой и оптикой.
Силовой агрегат уже известен: под капотом разместят 1,6-литровую «турбочетвёрку» мощностью 197 лошадиных сил (крутящий момент 290 Нм) с непосредственным впрыском топлива, адаптированную под 92-ой бензин. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод пока не заявлен, но не исключено, что в будущем появится версия с муфтой подключения задней оси.
Фото: Интерьер «младшего» кроссовера Exeed LX
На автосалоне в Гуанчжоу фирма Chery выставила макет без доступа к салону. Однако судя по шпионским фотографиям предсерийных машин, вседорожник «унаследует» дизайн интерьера у модели LX. Флагман получит аналогичную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и мультимедиасистему, объединённые в единый информационно-развлекательный комплекс. Управлять климатической установкой будут привычные шайбы, а место селектора трансмиссии займёт кнопочный пульт.
Продажи Exeed VX в Китае начнутся в первой половине 2020 года. Об экспортных перспективах модели пока ничего не известно.
В третьем квартале следующего года бренд Exeed придёт в Россию. Пока подтверждён только среднеразмерный TX, о появлении других моделей будет объявлено дополнительно.