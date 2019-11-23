Chery показала люксовый семиместный кроссовер с двигателем 1.6

Ожидается, что внешне серийный VX будет почти полностью повторять представленный макет — на снимках из китайского Минпромторга конвейерная версия отличилась традиционными дверными ручками, меньшим количеством хрома, колёсами меньшего диаметра, упрощённой радиаторной решёткой и оптикой.

Силовой агрегат уже известен: под капотом разместят 1,6-литровую «турбочетвёрку» мощностью 197 лошадиных сил (крутящий момент 290 Нм) с непосредственным впрыском топлива, адаптированную под 92-ой бензин. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод пока не заявлен, но не исключено, что в будущем появится версия с муфтой подключения задней оси.