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23:59

Chery показала люксовый семиместный кроссовер с двигателем 1.6

Вседорожник будет выпускаться под суббрендом Exeed

© autohome.com.cn
Компания Chery представила концепт-кар флагманского вседорожника Exeed VX на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Вседорожник размером с актуальный Land Rover Discovery с длиной кузова 4970 миллиметров и колёсной базой 2900 миллиметров отличится трёхрядным салоном, богатым оснащением и безальтернативным силовым агрегатом.

Кроссовер Exeed VX станет третьим представителем люксового суббренда Chery, образованного в 2017 году в сотрудничестве с Jaguar Land Rover. Технически семиместный вседорожник будет повторять ранее представленные модели LX и TX/TXL — в основу ляжет переднеприводная платформа с поперечным расположением двигателя, стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.

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Фото: autohome.com.cn

Ожидается, что внешне серийный VX будет почти полностью повторять представленный макет — на снимках из китайского Минпромторга конвейерная версия отличилась традиционными дверными ручками, меньшим количеством хрома, колёсами меньшего диаметра, упрощённой радиаторной решёткой и оптикой.

Силовой агрегат уже известен: под капотом разместят 1,6-литровую «турбочетвёрку» мощностью 197 лошадиных сил (крутящий момент 290 Нм) с непосредственным впрыском топлива, адаптированную под 92-ой бензин. Трансмиссия — 7-диапазонный «робот» Getrag с двумя сцеплениями. Полный привод пока не заявлен, но не исключено, что в будущем появится версия с муфтой подключения задней оси.

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Фото: Интерьер «младшего» кроссовера Exeed LX

На автосалоне в Гуанчжоу фирма Chery выставила макет без доступа к салону. Однако судя по шпионским фотографиям предсерийных машин, вседорожник «унаследует» дизайн интерьера у модели LX. Флагман получит аналогичную 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель и мультимедиасистему, объединённые в единый информационно-развлекательный комплекс. Управлять климатической установкой будут привычные шайбы, а место селектора трансмиссии займёт кнопочный пульт.

Продажи Exeed VX в Китае начнутся в первой половине 2020 года. Об экспортных перспективах модели пока ничего не известно.

В третьем квартале следующего года бренд Exeed придёт в Россию. Пока подтверждён только среднеразмерный TX, о появлении других моделей будет объявлено дополнительно.

Источник: autohome.com.cn