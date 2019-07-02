Chevrolet Camaro получил две новые версии в России

Ярко-желтый Camaro Shock Edition с черными полосами на кузове оценен в 3 415 000 рублей, и таких машин в Россию привезут всего 30 штук. Черное купе Black Edition стоимостью 3 315 000 рублей появится в количестве 20 экземпляров. От обычного «Камаро», который можно купить за 2 990 000 рублей, новинки отличаются только окрасом и наличием шильдиков с названием спецсерии.
Camaro Shock Edition и Black Edition доступны исключительно с «турбочетверкой» объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил и 400 Нм момента, которая работает в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Время разгона до «сотни» у такой машины — 5,9 секунды.
По оценкам российского представительства Chevrolet, 50 ввезенных автомобилей хватит на несколько месяцев. Не исключено, что спецверсии не успеют распродать и до конца 2019 года, так как спрос на Camaro в России низкий. Например, за весь прошлый год дилеры реализовали 135 маслкаров.