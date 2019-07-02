Chevrolet Camaro получил две новые версии в России

По оценкам российского представительства Chevrolet, 50 ввезенных автомобилей хватит на несколько месяцев. Не исключено, что спецверсии не успеют распродать и до конца 2019 года, так как спрос на Camaro в России низкий. Например, за весь прошлый год дилеры реализовали 135 маслкаров.