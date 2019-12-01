Chevrolet теряет на продаже каждого Corvette до 20 тысяч долларов

Американская пресса напоминает, что в первые годы выпуска Chevrolet Corvette предыдущего поколения С7 цена спорткара выросла на 4000 долларов. Вероятно, динамика подорожания новой модели будет ещё выше, ведь General Motors не намерен долго продавать машины в убыток.

Пока Chevrolet удерживает привлекательную стартовую цену, но в течение года прайс-лист «Корвета» будет пересмотрен, сообщил высокопоставленный источник в General Motors.