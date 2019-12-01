Chevrolet теряет на продаже каждого Corvette до 20 тысяч долларов

Источник MotorTrend утверждает, что с учётом затрат на разработку и производство «Корвета» нового поколения, стартовая цена модели должна была начинаться с 79 995 долларов (около 5 миллионов 144 тысяч рублей). Поскольку Corvette C8 перешёл на среднемоторную компоновку и значительно прибавил в динамических характеристках, такая сумма не кажется завышенной.
Для сравнения стартовая цена на новый Porsche 911 в кузове 992 в США — 97 400 долларов, обновлённый Mercedes AMG GT обойдётся минимум в 115 900 долларов, а Ferrari F8 Tributo оценивается в 293 тысячи долларов.
Chevrolet Corvette C8 Roadster
Концерну General Motors пришлось установить начальную цену в размере 60 тысяч долларов, чтобы не потерять в объёмах продаж. Невысокая базовая цена позволила Chevrolet ярко провести маркетинговую кампанию, однако «пустых» спорткаров у дилеров не много: например, тестовые «Корветы» стоят свыше 80 тысяч долларов.
Интерьер Chevrolet Corvette C8
По оценкам инсайдеров, наиболее прибыльны для производителя автомобили стоимостью от 80 до 100 тысяч долларов — в этом диапазоне Corvette C8 расходятся достаточно большими тиражами и позволяют зарабатывать на опциях.
Американская пресса напоминает, что в первые годы выпуска Chevrolet Corvette предыдущего поколения С7 цена спорткара выросла на 4000 долларов. Вероятно, динамика подорожания новой модели будет ещё выше, ведь General Motors не намерен долго продавать машины в убыток.
Пока Chevrolet удерживает привлекательную стартовую цену, но в течение года прайс-лист «Корвета» будет пересмотрен, сообщил высокопоставленный источник в General Motors.