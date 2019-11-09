Новый Corvette оказался быстрейшим в истории

Согласно официальным данным, Chevrolet Corvette Stingray с опциональным пакетом Z51 разгоняется с места до 60 миль в час (96,56 километров в час) за 2,9 секунды и преодолевает четверть мили за 11,2 секунды, развивая скорость 195 километров в час. Впрочем, даже без пакета Z51 «Корвет» медленнее в разгоне до 60 миль в час всего на 0,1 секунды, а четверть мили купе проезжает за те же 11,2 секунды, но при этом разгоняется до 198 километров в час благодаря лучшей обтекаемости кузова. Характеристики родстера пока не сообщаются, но он наверняка станет чуть медленнее из-за выросшей массы.