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12:00

Новый Corvette оказался быстрейшим в истории

Динамические характеристики Corvette C8 удивили даже заводских инженеров

Chevrolet раскрыл официальные характеристики купе Stingray восьмого поколения, которое стало самым быстрым «Корветом» в истории.

Согласно официальным данным, Chevrolet Corvette Stingray с опциональным пакетом Z51 разгоняется с места до 60 миль в час (96,56 километров в час) за 2,9 секунды и преодолевает четверть мили за 11,2 секунды, развивая скорость 195 километров в час. Впрочем, даже без пакета Z51 «Корвет» медленнее в разгоне до 60 миль в час всего на 0,1 секунды, а четверть мили купе проезжает за те же 11,2 секунды, но при этом разгоняется до 198 километров в час благодаря лучшей обтекаемости кузова. Характеристики родстера пока не сообщаются, но он наверняка станет чуть медленнее из-за выросшей массы.

Менеджер по эксплуатационным характеристикам марки Chevrolet Алекс Макдональд рассказал, что эти цифры намного превзошли ожидания разработчиков. Хотя 6,2-литровый мотор LT2 обладает точно таким же рабочим объёмом, что и агрегат LT1 на прошлом поколении, инженеры уверяют, что двигатель «Корвета» новый, в противном случае он бы носил индекс LT1.2. Испытать динамику Corvette поколения C8 покупатели смогут нескоро: из-за длительной забастовки работников концерна GM купе доберётся до американских дилеров с изрядной задержкой как минимум в феврале 2020 года.