Chevrolet остановил сборку Corvette и анонсировал месяц простоя

До конца весны выпускать суперкар General Motors будут неритмично

Chevrolet остановил сборку Corvette и анонсировал месяц простоя. Представитель компании подтвердил порталу Motor1.com, что производство родстеров и кабриолетов поставили на паузу с 24 февраля по 2 марта, а ещё суперкары не будут выпускать с 17 по 30 марта и с 19 по 25 мая. Таким образом, в ближайшее время Chevrolet Corvette C8 будет на конвейере только два месяца из трёх. Официальная причина простоев — улучшение проекта и обновление производства.