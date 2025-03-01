Опубликовано 01 марта 2025, 20:401 мин.
Chevrolet остановил сборку Corvette и анонсировал месяц простояДо конца весны выпускать суперкар General Motors будут неритмично
Chevrolet остановил сборку Corvette и анонсировал месяц простоя. Представитель компании подтвердил порталу Motor1.com, что производство родстеров и кабриолетов поставили на паузу с 24 февраля по 2 марта, а ещё суперкары не будут выпускать с 17 по 30 марта и с 19 по 25 мая. Таким образом, в ближайшее время Chevrolet Corvette C8 будет на конвейере только два месяца из трёх. Официальная причина простоев — улучшение проекта и обновление производства.
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Обычно паузы в производстве связаны с изменениями: по слухам, Chevrolet готовит рестайлинг интерьера Corvette или адаптирует сборочную линию к выпуску спецверсии Grand Sport. Однако остановка конвейера в этот раз происходит на фоне ухода на пенсию главного инженера проекта и увольнением менеджера по продукту. У обоих нет преемников.
По неофициальным данным General Motors решил поставить на паузу конвейеры, чтобы сократить складские запасы суперкаров и разгрузить зарплатную ведомость. Некоторых работников отправят на пенсию, а новых набирать не придётся. Изначальный план Chevrolet Corvette C8 подразумевал, что вместо Grand Sport будет гибрид E-Ray, но обычно выпускать спецверсии прибыльно, и удержаться от этого трудно.