Неизвестные американцы

Equus Bass 770, Drakan Spyder, Falcon F7 и другие — это вообще кто?!

В материале про диковинные спорткары Великобритании мы сравнивали их с ящиком с двойным дном. Тогда получается, что мир быстрых машин из США — сундучок, у которого дно тройное. Нет, правда! На поверхности — Chevrolet Corvette и Camaro, Ford Mustang и Dodge Challenger во всевозможных вариациях, могучие вездеходы типа Ford Bronco Raptor и одичавшие пикапы Ford F-150 Raptor R и Ram TRX. На следующем ярусе обитает всякая крутая экзотика наподобие Hennessey Venom F5 и SSC Tuatara. Ну а дальше — скрытые от посторонних глаз уникальные мелкосерийные автомобили. О них и поговорим.