Chevrolet Corvette ZR1 стал полноприводным гибридом

Электрическая и тепловая части силовой установки ZR1X не связаны между собой — в этом плане суперкар похож на E-Ray. Он использует адаптированную под более мощный ДВС управляющую электронику и предлагает три трековых режима работы гибридной системы. В Endurance поддерживается заряд батареи для снижения расхода топлива, в Qualifying выбирается оптимальная стратегия для лучшего времени круга, а в Push-to-Pass раскрывается весь потенциал.