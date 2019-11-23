General Motors тоже скоро выпустит электрический пикап

Стоит отметить, что осенью 2021 года такой же пикап планирует показать и Ford — это будет электрическая версия модели F-150. Применительно к Chevrolet можно ожидать, что электрической силовой установкой тоже оборудуют одну из нынешних моделей: Silverado или Colorado. Скорее всего, сроки выхода на рынок электропикапа «Шевроле» затянутся, так как у компании просто нет достаточного опыта разработки электромобилей — хэтчбек Bolt до сих пор является единственной подобной моделью в портфолио марки.