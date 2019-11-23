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16:00

General Motors тоже скоро выпустит электрический пикап

Глава концерна GM подтвердила, что соответствующая модель появится в 2021 году

Американский концерн General Motors не собирается оставаться в стороне от моды и тоже планирует выпустить пикап с электрической силовой установкой.

Как сообщает Reuters, на конференции инвесторов в Нью-Йорке глава GM Мэри Барра сообщила, что концерн собирается презентовать электрический пикап собственной разработки под маркой Chevrolet осенью 2021 года. Она пообещала, что автомобиль будет обладать впечатляющими характеристиками, чему она лично очень рада. При разработке новинки концерн обещает принять во внимание вкусы как давних поклонников пикапов, так и тех, кто впервые присматривается к этому сегменту и ждёт интересных предложений.

Стоит отметить, что осенью 2021 года такой же пикап планирует показать и Ford это будет электрическая версия модели F-150. Применительно к Chevrolet можно ожидать, что электрической силовой установкой тоже оборудуют одну из нынешних моделей: Silverado или Colorado. Скорее всего, сроки выхода на рынок электропикапа «Шевроле» затянутся, так как у компании просто нет достаточного опыта разработки электромобилей хэтчбек Bolt до сих пор является единственной подобной моделью в портфолио марки.