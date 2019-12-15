Chevrolet мог заменить «кочергу» на «шайбу»

Как рассказал в интервью изданию Muscle Cars & Trucks главный дизайнер интерьера внедорожников Chevrolet Tahoe и Suburban нового поколения Майкл Стэплтон, его команда разработала несколько вариантов селектора на замену традиционной для американских автомобилей архаичной «кочерге» на рулевой колонке. В частности, он упомянул поворотную «шайбу» наподобие используемой в современных моделях Jaguar и Land Rover. Однако команда дизайнеров в итоге отказалась от этой идеи, так как сочла её не такой интуитивной, как старые добрые кнопки.