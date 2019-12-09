Chevrolet Suburban получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Первый кинодебют внедорожника состоялся в 1952 году. Начиная с 1956 года, автомобиль стабильно принимал участие как минимум в одном проекте в год. Всего за 67-летнюю киноисторию Suburban снялся более чем в 1750 полнометражных фильмах, сериалах и телешоу, при этом более 30 картин с его участием номинировали на различные премии.