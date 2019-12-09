Chevrolet Suburban получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Первый кинодебют внедорожника состоялся в 1952 году. Начиная с 1956 года, автомобиль стабильно принимал участие как минимум в одном проекте в год. Всего за 67-летнюю киноисторию Suburban снялся более чем в 1750 полнометражных фильмах, сериалах и телешоу, при этом более 30 картин с его участием номинировали на различные премии.
Деннис Маккартни, который отвечает за подбор автомобилей для большинства голливудских фильмов, считает Suburban уникальной моделью. По его словам, во-первых, внедорожник универсален и подходит любому персонажу от злодея до полицейского или примерного семьянина. А во-вторых. отмечает Маккартни, он способен придать значимость любой сцене.
«Когда на экране появляется колонна черных Suburban, вы точно знаете, что сейчас не время покидать место, чтобы купить попкорн», — сказал он.
В фильмографию внедорожника входят такие именитые картины как «Джон Уик», «Трансформеры», «Тачки», «Мстители» или «Убийца», который выбрали для участия в основной конкурсной программе Канского кинофестиваля 2015 года.
В России модель Suburban не представлена, зато отечественным автомобилистам доступна чуть более «компактная» модель Tahoe. На нашем рынке внедорожник предлагается с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 426 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Комплектаций всего две: стоимость базовой версии начинается от 3 690 000 рублей, а топовой — от 4 190 000 рублей.